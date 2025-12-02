«Омичка» прервала победную серию «Уралочки-НТМК», выиграв на выезде

Во всех предыдущих матчах нынешнего сезона екатеринбургская команда зарабатывала очки

ВК Омичка

В Екатеринбурге омская «Омичка» обыграла «Уралочку-НТМК» со счетом 3:1. До встречи с омичками екатеринбургская команда в каждом матче текущего сезона набирала очки, однако эта серия прервалась.

Стартовая партия осталась за хозяйками – 25:18. Во втором сете омская команда прибавила в атаке: уверенную игру показали Зарина Воситова и Наталья Кроткова, чьи удары позволили выйти вперед и сравнять счет по партиям – 25:19.

Ключевым стал третий игровой отрезок. Команды долгое время действовали на равных, и сет перешел в «больше-меньше». Более настойчивой в концовке оказалась «Омичка», вырвав победу 27:25.

В четвертой партии игра «Уралочки-НТМК» потеряла целостность, чем омская команда воспользовалась. Гостьи быстро создали комфортный отрыв и завершили матч победой – 25:16. Итоговый счет – 3:1 в пользу «Омички».

Самым результативным игроком стала Зарина Воситова, набравшая 22 очка.

Следующий матч команда проведет 6 декабря в Калининграде против действующего чемпиона страны – «Локомотива». Начало игры – в 21:30 по омскому времени.