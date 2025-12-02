Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В центре Омска срочно эвакуировали колледж

Спасателям поступил сигнал о пожаре.

Сегодня в Омском автотранспортном колледже на улице Гагарина сработала пожарная сигнализация. О происшествии сообщили очевидцы.

Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе МЧС, в здании учебного заведения произошло ложное срабатывание сигнализации. На место выезжали 7 спасателей на 3 пожарных машинах. Признаков пожара сотрудники МЧС не обнаружили.

Самостоятельно из колледжа эвакуировались 193 человека.

·Происшествия

В центре Омска срочно эвакуировали колледж

Спасателям поступил сигнал о пожаре.

Сегодня в Омском автотранспортном колледже на улице Гагарина сработала пожарная сигнализация. О происшествии сообщили очевидцы.

Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе МЧС, в здании учебного заведения произошло ложное срабатывание сигнализации. На место выезжали 7 спасателей на 3 пожарных машинах. Признаков пожара сотрудники МЧС не обнаружили.

Самостоятельно из колледжа эвакуировались 193 человека.