Прокуратура: бездомные бобики стали чаще кусать омичей

Надзорное ведомство посчитало меры недостаточными. Количество пострадавших растет.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура оценила работу Главного управления ветеринарии Омской области по вопросам ответственного обращения с животными, оставшимися без хозяев.

В Омской области ситуация с обращением с животными остается напряженной: за десять месяцев 2025 года зарегистрировано 2628 случаев укусов собак, тогда как за тот же период 2024 года их было 2719.

При этом Главное управление ветеринарии пока не полностью задействует административные меры воздействия на нарушителей правил обращения с животными, а сотрудничество с правоохранительными органами остается слабым.

Несмотря на требования закона, орган не утвердил список дополнительных сведений о собаках, поступивших в специализированный приют, и порядок их публикации в интернете.

Главное управление ветеринарии не всегда владеет актуальной информацией о случаях нападений бездомных животных на людей, из-за чего показатель напряженности ситуации оказывается недостоверным.

По результатам проверки прокуратура направила представление начальнику Главного управления ветеринарии, после чего были приняты меры по устранению нарушений и подготовлены проекты нормативных актов в этой сфере.