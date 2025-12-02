Треть омских компаний упорно терпит убытки

Основной доход дают обрабатывающие производства.

omskinform.ru По данным Омскстата, за январь – сентябрь 2025 года предприятия Омской области суммарно получили 60,6 млрд рублей сальдированной прибыли. Рентабельно работали 73 % компаний региона, а их совокупная прибыль составила 69,9 млрд рублей – на 14,3 % меньше, чем годом ранее.

Наибольший вклад в доходы внесла обрабатывающая промышленность, на долю которой приходится более половины всей прибыли.

В то же время 27 % омских предприятий завершили период с убытком. Совокупные потери этих организаций выросли на 30,8 % и достигли 9,3 млрд рублей.

Среди отраслей с наибольшими убытками в сентябре оказались: поставка электроэнергии, газа и пара – 1,2 млрд рублей; культура, спорт и организация досуга – 616 млн рублей; операции с недвижимостью – 185,3 млн рублей; профессиональная, научная и техническая деятельность – 105,4 млн рублей.