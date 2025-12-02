Омск-Информ
·Общество

Омичей среди зимы перевели на полусуточное отопление

Квартиры жителей Октябрьского района отапливают только ночью.

Жители домов на улице Романенко в Омске пожаловались на проблемы с отоплением. По словам горожан, тепло им дают только ночью.

– Вторую неделю дома на улице Романенко живут в режиме полусуточного отопления! Ночью включают, а с 09:00 до ночи сидим без горячей воды и тепла, – пожаловался один из местных жителей в соцсетях.

В управляющей компании омичам сообщают, что идет плановый ремонт сетей. Однако сроки окончания работ никто не называет. В «Тепловой компании» горожанам тоже прогнозов не дают.

– Фразы, которые мы слышим от специалистов: 1. На сутки имеют право отключить ГВ и отопление! 2. На улице ведь еще тепло! 3. Вам же вчера включили ГВ в 23:15! 4. Вот вам телефон начальника, спрашивайте у него! – негодует автор поста.

РИА «Омск-информ» следит за развитием ситуации.

