На СВО погиб снайпер из Омской области

Сын мужчины также участвует в спецоперации.

Сегодня в селе Усть-Ишим на севере Омской области состоится прощание с погибшим на СВО военнослужащим, 45-летним местным жителем Арсентием Копейкиным.

Как сообщает районная администрация, Арсентий Копейкин родился 26 января 1980 года в селе Усть-Ишим. Окончил местную школу. Работал разнорабочим. Подписал контракт с Минобороны в мае 2025 года. Служил в звании гвардии рядового, снайпером отделения огневой подготовки. Погиб 14 июня 2025 года.

У Арсентия остался сын. Он также подписал контракт с военным ведомством и участвует в СВО.

