Хоценко поручил направить более 82 млн рублей на обновление домов культуры

Средства пойдут на ремонт домов культуры и оснащение районного музея.

Александр Труш

Более 82 млн рублей распределены между муниципальными районами Омской области на обновление культурной инфраструктуры. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что средства направят на капитальный ремонт домов культуры и модернизацию материально-технической базы учреждений в 2026–2027 годах. Финансирование предусмотрено федеральным проектом «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Глава региона отметил, что поддержка учреждений культуры остается одним из приоритетов для развития территорий. Принятые решения позволят улучшить состояние объектов и обеспечить коллективам современные условия для подготовки и проведения мероприятий.

– Распределили более 82 млн рублей местным бюджетам для проведения ремонта и оснащения учреждений культуры, – подчеркнул Виталий Хоценко. – В предстоящие два года отремонтируем ДК в Муромцевском, Тюкалинском и Азовском районах. А Колосовский историко-краеведческий музей получит новое оборудование и мебель. Обновление проведем благодаря национальному проекту «Семья».

Субсидии направлены на капитальный ремонт культурно-досуговых центров в Муромцевском, Тюкалинском и Азовском районах и оснащение Колосовского музея. В планах – обновление помещений, инженерных систем, замена оборудования и создание комфортной среды для жителей.

На ремонт Муромцевского центра «Альтернатива» и центра досуга в Азовском районе выделено 81,2 млн рублей. В Тюкалинске капитально обновят центр «Сибирь» с объемом финансирования 11,6 млн рублей. Еще 1,9 млн направят на оснащение Колосовского музея техникой и мебелью.

Работа по развитию культурной сферы продолжается: в этом году уже открыты модельные библиотеки, завершаются ремонты музеев, школ искусств и кинодосуговых центров, что повышает доступность культурных услуг для жителей региона.