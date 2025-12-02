Омичи годами жили в доме с дождем в квартирах

Прокуратура потребовала срочного ремонта аварийной крыши.

Прокуратура Омской области

Прокуратура Москаленского района Омской области вмешалась в ситуацию с нарушением жилищных прав граждан. Как показала проверка, крыша одного из домов в Звездино находится в аварийном состоянии, однако никаких мер по ее ремонту до сих пор не предпринималось.

Более того, срок капитального ремонта кровли был незаконно перенесен с 2021–2023 годов на 2026–2028 годы без проведения общего собрания собственников жилищ.

В результате в квартиры поступают осадки, что привело в негодность не только общее имущество дома, но и личное имущество жильцов.

В целях восстановления нарушенных прав, прокуратура Москаленского района внесла представление директору Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.