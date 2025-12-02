Стало известно, почему в омских автобусах «зависают» валидаторы

Причины не всегда связаны с поломкой устройств.

omskinform.ru

В течение 2025 года в общественном транспорте Омска было зафиксировано 15 случаев ремонта валидаторов. Несмотря на это, по данным городского департамента транспорта, все 1260 устройств, установленных в автобусах, троллейбусах и трамваях, на данный момент работают без сбоев.

Из общего числа ремонтов 12 раз причиной неисправности были внутренние поломки самого устройства, тогда как 3 раза валидаторы выходили из строя из-за внешних механических повреждений. Также отмечается, что в некоторых случаях причиной сбоев становились неполадки в других элементах системы оплаты или проблемы с программным обеспечением.

– Все валидаторы, установленные на данный момент в общественном транспорте города Омска, поставлялись новыми и не использовались ранее. Производителем и поставщиком валидаторов aQsi Cube T-Lite является акционерное общество «Пи Джи групп», город Москва, – сообщает «НГС55» со ссылкой на дептранс.

Представители ведомства пояснили, что так называемые зависания валидаторов не всегда свидетельствуют о поломке устройства. Причины таких сбоев могут быть связаны с нестабильным мобильным интернетом, проблемами со связью или неполадками в бортовой сети самого транспортного средства.

На следующий год запланирована установка новых валидаторов в 10 троллейбусах и 10 трамваях Омска.