В Омской области скончался опытный агроуправленец

Валерия Семкина не стало на 78-м году жизни.

Официальная страница Абая Ракимжанова во «ВКонтакте»

В минувшую пятницу, 28 ноября, на 78-м году жизни скоропостижно скончался известный аграрий и общественный деятель Валерий Семкин, сообщил глава Любинского района Омской области Абай Ракимжанов.

После окончания Омского ветеринарного института Семкин руководил учхозом «Камышловский» с небольшими перерывами с 1983 по 2005 год. За этот период ему удалось значительно повысить эффективность хозяйства: увеличить численность крупного рогатого скота, поднять показатели надоев молока и сохранить стадо племенных свиней численностью порядка пяти тысяч голов. Учхоз сохранился и продолжает функционировать как учебная база для студентов Омского ветеринарного института.

При Валерии Семкине активно велось жилищное строительство в поселке Камышловском: построена улица двухквартирных жилых домов, возведено два трехэтажных дома, а в ряде населенных пунктов района дороги покрылись асфальтом.

– Семья Валерия Алексеевича поддерживала его на протяжении всей жизни, с супругой Людмилой они воспитали двух дочерей. Семкин занимал активную жизненную позицию, принимал участие в общественной жизни, был профессионалом, грамотным руководителем, незаурядным и интересным человеком. Всегда был готов помочь другим в сложных ситуациях. Его добросовестное отношение к труду являлось положительным примером, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Валерия Алексеевича неоднократно отмечали благодарностями и почетными грамотами разных уровней.