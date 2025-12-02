Омск-Информ
·Спорт

«Авангард» расторг контракт с перспективным нападающим

Форвард выступал за «Омских Ястребов».

Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с 19-летним нападающим «Омских Ястребов» Владимиром Тимошенко по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

– Благодарим Владимира за интересную работу, за совместные достижения, самоотдачу и желаем дальнейших успехов, – говорится в сообщении.

Владимир Тимошенко играл за «Омских Ястребов» третий сезон. Два предыдущих он набирал по семь очков, а в самом начале текущего отличился голом и передачей, набрав два очка. Всего форвард сыграл за «Омских Ястребов» пять матчей, а начиная с ноября, исчез из состава команды.

