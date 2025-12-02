Омичам назвали самый полезный вид молока

Диетолог посоветовал отдавать предпочтение цельному молоку.

Диетолог Хуанми Понс высказал свое мнение о самом полезном виде молока, однако при этом подчеркнул, что взрослым желательно вовсе исключить его из рациона. Слова эксперта приводит издание La Razon.

По словам Понса, употребление молока в зрелом возрасте может спровоцировать проблемы с пищеварением. Тем не менее для тех, кто не готов полностью отказаться от этого продукта, врач настоятельно рекомендует отдавать предпочтение цельному молоку. Он объясняет это тем, что цельное молоко подвергается минимальной обработке и, следовательно, является наиболее натуральным вариантом.

Диетолог также призвал исключить из рациона полуобезжиренные и обезжиренные виды молока, а также избегать соевого и миндального. Он предупредил, что многие растительные альтернативы молоку часто содержат вредные для здоровья стабилизаторы, консерванты и другие добавки.