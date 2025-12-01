Омский перевозчик отказался от двух автобусных маршрутов

Без транспорта остались жители Красного Знамени и Гвоздевки.

пресс-служба мэрии Омска

Предприниматель Александр Лисин решил отказаться от двух автобусных маршрутов в Омской области. Речь идет о маршрутах № 1035 (Омск – Гвоздевка) и № 1037 (Омск – Красное Знамя). Министерство транспорта Омской области прекратит действия свидетельств с 11 февраля.

Напомним, предприниматель обслуживал маршруты с конца 2023 года. Всего он работал на 13 маршрутах.

Отметим, что чиновники планируют найти нового перевозчика для сообщения между Красным Знаменем, Гвоздевкой и Омском. Его определят с помощью конкурса, итоги которого подведут 30 декабря.