Происшествия

Бездомные собаки захватили еще один микрорайон в Омске

Местные жители боятся агрессивных животных.

Омичи пожаловались в соцсетях на стаю бродячих собак, которая заняла целый жилой квартал в Старом Кировске. По словам местных жителей, животные обосновались в районе дома 87/4 на улице Мельничной.

– Одновременно можно увидеть около 10 собак, которые лают и агрессивно ведут себя по отношению к прохожим, – сообщают очевидцы.

Отметим, что в Омске участились жалобы на агрессивных бродячих животных. Собаки стали нападать на детей и взрослых даже в центре города.

