Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Забастовка отменяется? Строителям на мосту у Телецентра в Омске заплатили

Деньги получили все 60 человек.

Работникам, которые ремонтируют мост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске, выплатили зарплату. Как сообщает «СуперОмск», им также выплатили аванс за декабрь 2025 года.

Всего задолженность образовалась перед 60 работниками. Однако бастовать, по неофициальным данным, планировали 90 человек. Информация о забастовке работников появилась в соцсетях 30 ноября. В мэрии, однако, на это ответили, что работы продолжаются.

Напомним, ремонтом моста, который обошелся бюджету Омска в 2,8 млрд рублей, занимается компания «Стройтраст».

1126
·Общество

Забастовка отменяется? Строителям на мосту у Телецентра в Омске заплатили

Деньги получили все 60 человек.

Работникам, которые ремонтируют мост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске, выплатили зарплату. Как сообщает «СуперОмск», им также выплатили аванс за декабрь 2025 года.

Всего задолженность образовалась перед 60 работниками. Однако бастовать, по неофициальным данным, планировали 90 человек. Информация о забастовке работников появилась в соцсетях 30 ноября. В мэрии, однако, на это ответили, что работы продолжаются.

Напомним, ремонтом моста, который обошелся бюджету Омска в 2,8 млрд рублей, занимается компания «Стройтраст».

1126