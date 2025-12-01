Омск-Информ
·Общество

Хоть завтра в люди: омичи продают винтажное пальто

Несмотря на его возраст, предмет гардероба можно даже носить.

В Омске на продажу выставили антикварное пальто 1920-х годов. Бархатный предмет гардероба оценили в 120 тысяч рублей.

– Вещь абсолютно чистая, ухоженная. Можно брать без перчаток, можно носить в люди – чистка и реставрация не нужна, пуговицы и бархат имеют легкие потертости, что придает еще большую антуражность вещи, – сообщает продавец.

По данным объявления на сайте Avito, размер пальто 46-48. К нему прилагается шляпа из бархата, которую изготавливал тот же мастер. Происхождение винтажного предмета гардероба неизвестно.

