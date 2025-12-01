Омск-Информ
·Спорт

Сушинский, Затонский, Ягр: в Омске подземный переход «оккупировали» легенды хоккея

Граффити приурочили к 75-летию омского хоккея.

Рядом с «G-Drive Ареной» обновили подземный переход, приурочив работы к 75-летию омского хоккея, сообщает официальный телеграм-канал ХК «Авангард».

На стенах перехода появились красно-черно-белые граффити с юбилейным логотипом омской команды. Он выполнен в виде классического щита с датой основания клуба и юбилея. Верхняя часть щита переходит в изображение СКК им. Блинова, а его силуэт плавно соединяется с изображением ястреба, смотрящего вверх. 

На граффити изображены различные трофеи, завоеванные «Авангардом», а также легендарные хоккеисты омской команды. Среди них Дмитрий Затонский, Максим Сушинский, Александр Вьюхин, Яромир Ягр и Алексей Черепанов.

