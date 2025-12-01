Омск-Информ
·Общество

В Омск привезли еще один электробус

Его будут тестировать на протяжении 30 дней.

В Омск прибыл электробус «Генерал», транспортное средство уже готовят к работе, сообщили сегодня в мэрии.

Договор на поставку электробуса за 53 млн рублей омская мэрия заключила с ООО «ПК Транспортные системы» на прошлой неделе. Электробус будут тестировать 30 дней. Маршрут для него пока не определили.

Ранее в Омске протестировали другой электробус.

