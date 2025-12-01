В Омской области резко снизилась заболеваемость ВИЧ

Большинство новых случаев фиксируется среди жителей 30–49 лет.

За первые десять месяцев 2025 года уровень заболеваемости ВИЧ в Омской области снизился на 19,2 % по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщили в региональном минздраве.

В 2025 году передача инфекции половым путем составила 83,3 %, а парентеральным (через введение наркотических веществ) – 15,9 %. Наибольшее число случаев за первые десять месяцев года зарегистрировано среди людей в возрасте 30–49 лет – 65,7 %. Доля инфицированных среди 20–29-летних составила 9,9 %, среди 50–59-летних – 18 %. ВИЧ распространяется среди населения вне зависимости от социального статуса и образа жизни.

В минздраве Омской области напомнили, что ВИЧ-инфекция долгое время может протекать без выраженных симптомов, поэтому важно знать свой ВИЧ-статус. Пройти тестирование можно бесплатно и анонимно. Сдать кровь можно в поликлинике по месту жительства или в Центре профилактики и борьбы со СПИДом.