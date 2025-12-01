В Омске подвели итоги работы регионального отделения «Единой России»

Единоросы назвали ключевые проекты и отметили активистов, внесших значительный вклад в развитие региона.

В Омске состоялась XXXIII конференция регионального отделения «Единой России». В мероприятии приняли участие депутаты федерального и регионального уровней, представители местных отделений и сторонники партии. С приветственным словом выступил секретарь отделения, губернатор Виталий Хоценко.

По данным регионального штаба, в текущем году в партию вступили более четырех тысяч жителей области, что вывело омское отделение на первое место в СФО по числу новых членов. На территории региона продолжалась реализация народной программы и партийных проектов.

Особое внимание в Год защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы уделили проекту «Историческая память». В Омской области прошли «Диктант Победы» и конкурс школьных музеев, посвященных истории Великой Отечественной войны.

В рамках проекта «Выбирай свое» впервые провели конкурс «Человек труда», по итогам которого один из победителей регионального этапа стал лауреатом федерального уровня.

Статус Омска как молодежной столицы определил приоритеты в работе с молодежью. При поддержке партии в городе провели форумы и медиатренинги, а в Заксобрании приняли несколько законов, направленных на поддержку молодых специалистов.

Одним из ключевых направлений остается помощь участникам СВО.

– Благодарю однопартийцев за плодотворную работу, которую вместе ведем на благо жителей Омской области и в части помощи фронту, – отметил Виталий Хоценко в своем выступлении. – Из Омска и наших районов в зону СВО и приграничные регионы нашей страны регулярно направляются грузы для бойцов и жителей.

Волонтеры партии продолжили гуманитарные поездки в освобожденные и приграничные территории, занимались благоустройством общественных пространств, помогали ветеранам и пожилым людям.

2025 год в «Единой России» объявлен Годом муниципального депутата. В Омской области провели конкурс «Народный депутат», а в Заксобрании по инициативе Александра Артемова стартовал образовательный проект «Школа муниципального депутата».

В завершение конференции было принято решение об обновлении регионального политсовета. Самым активным участникам партийной работы вручили благодарственные письма.