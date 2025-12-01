Сотрудники Омского НПЗ приняли участие в «Географическом диктанте»

Нефтепереработчики отвечали на 40 вопросов, проверяющих не только общие знания и кругозор, но и навыки логического анализа

Григорий Овесов

Омский нефтеперерабатывающий завод в очередной раз присоединился к международной просветительской акции «Географический диктант-2025». В этот раз она прошла на площадке корпоративной библиотеки. Проверить свои знания географии страны и провести выходной в познавательном формате сотрудники предприятия пришли вместе с близкими. Модератором мероприятия стала омская телеведущая Татьяна Суровая.

Формат диктанта остался традиционным — участники отвечали на 40 вопросов, поделенных на две группы по уровню сложности. Тематика задания охватывала несколько юбилейных дат: 180-летие Русского географического общества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути. Вопросы связали и с историко-культурным взаимодействием России со странами БРИКС. Такой подход позволил не только проверить знания, но и задействовать более широкий кругозор и навыки логического анализа.

– Сотрудничество с Русским географическим обществом стало для нашей компании доброй традицией, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Участие в просветительской акции сотрудников ОНПЗ и членов их семей говорит о живом интересе к географии России. Для предприятия эта работа – важное направление социальной политики. Изучая уникальность нашей необъятной страны, мы осознаем необходимость бережного отношения к ее природным богатствам. Это ответственность друг перед другом и будущим поколением.

По итогам мероприятия председатель Омского отделения Русского географического общества, и.о. ректора Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Иван Кротт подчеркнул, что участие заводчан в очередном диктанте показывает устойчивый интерес к естественным наукам и объединяет представителей разных профессиональных сфер. Он отметил, что подобные площадки становятся возможностью расширить представление о природе и культуре страны.