Сотрудника омской ТГК-11 осудили за пожар, в котором погиб человек

Виновника отправили на принудительные работы.

МЧС Омской области

Советский районный суд Омска вынес приговор начальнику котельного цеха ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» и сотруднику ООО «ПромТЭК». Их признали виновными в нарушении правил безопасности, что повлекло крупный ущерб и смерть человека.

Суд установил, что 6 мая 2022 года из-за нарушения правил безопасности при огневых работах на насосной станции в микрорайоне Новоалександровка загорелась сухая трава. Огонь распространился и добрался до жилых домов, уничтожив 25 строений. В результате крупного пожара имущества лишились 37 человек. Ущерб оценили более чем в 100 млн рублей. На пожаре погиб 1 человек, еще несколько пострадавших.

Оба фигуранта были признаны виновными и отправлены на принудительные работы: струдник ТГК-11 получил 2 года 10 месяцев, сотрудник «ПромТЭК» – на 1 год 11 месяцев. Также их выплатить пострадавшим компенсацию материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 18 млн рублей.

Ранее суд оправдал сотрудника ТГК-11, однако прокуратура оспорила этот приговор.