В Омске появится огромный склад известного маркетплейса

Логистический центр ускорит доставку, снизит расходы продавцов и увеличит доступность товаров.

omskinform.ru Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) готовится к запуску первой очереди нового логистического комплекса в Омске. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже получено, и до конца года комплекс начнет функционировать.

Логистический комплекс размещен в Троицком сельском поселении Омского района. Первая очередь объекта займет площадь 56 тыс. кв. м и будет способна принимать до 20 млн единиц товаров. В операционной зоне комплекса будет установлено современное оборудование.

– Планируется установка двух вертикальных автоматических сортировщиков с суммарной производительностью до 570 тыс. товаров в сутки, внедрение автоматической ленты для сортировки товаров и использование роботов для перемещения паллет, – сообщила объединенная компания Wildberries & Russ.

Полный запуск комплекса намечен на 2026 год, общая площадь объекта составит 120 тыс. кв. м. В компании также пояснили, что открытие логистического центра позволит оптимизировать маршруты доставки, улучшить доступность товаров для жителей Омской области и соседних регионов, а также откроет дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса. Кроме того, продавцы смогут эффективнее поставлять продукцию, сокращая логистические расходы и увеличивая обороты.