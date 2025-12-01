Омский водоканал устранил источник засоров на сетях водоотведения

Работы в Старом Кировске позволили ликвидировать место несанкционированного сброса ЖБО, которое приводило к заиливанию коллекторов и ухудшению санитарной обстановки в районе Мельничной.

Пресс-служба АО «ОмскВодоканал»

Специалисты Омского водоканала провели работы по исключению несанкционированного доступа к сетям канализации на пересечении улиц 2-й Казахстанской и Мельничной. Это место сброса жидких бытовых отходов (ЖБО) ассенизаторскими машинами.

Ликвидация точки сброса ЖБО на улице 2-й Казахстанской должна способствовать улучшению экологической обстановки в районе улицы Мельничной, где жители жаловались на неприятный запах.

Сотрудники коммунального предприятия были вынуждены пойти на крайние меры и ликвидировать доступ к канализационным сетям в Старом Кировске в связи с высокой скоростью их заиливания.

С 2017 года Омский водоканал направил на реконструкцию канализационных коллекторов, расположенных на улице Мельничной, 145 млн рублей, суммарно обновив участки сетей диаметром 600 и 800 мм общей протяженностью 1300 метров.

Только в этом году на промывку канализационных коллекторов Старого Кировска предприятие направило более 32 млн рублей. На очистку и реконструкцию канализационной насосной станции – еще порядка 7 млн рублей.

– Снижение пропускной способности канализационных коллекторов в Старом Кировске обусловлено двумя причинами, – рассказал заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко. – Первая – несанкционированный сброс отходов, в том числе нефтепродуктов, жиров, масел, отходов с большим содержанием бытового мусора ассенизаторскими машинами. Вторая – отсутствие ливневой канализации и, как следствие, регулярный приток ливневых и паводковых вод в сети Омского водоканала, пропускная способность которых не рассчитана на такие «перегрузки».

Альтернативная точка сброса жидких бытовых отходов расположена в районе станции «Пламя» в Кировском округе. Данная точка соответствует необходимым требованиям, удалена от жилых домов. Сброс ЖБО здесь не доставляет горожанам неудобств неприятным запахом.

Омский водоканал просит горожан сообщать в компанию о фактах сброса ЖБО в канализационные сети. Совместно с министерством природных ресурсов проводятся рейды и частным предпринимателям выставляются штрафы.