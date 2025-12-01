Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области еще сильнее упала рождаемость

В этом ноябре родилось меньше детей, чем в октябре и ноябре 2024 года.

В ноябре в Омской области появилось на свет 885 детей: 446 мальчиков и 439 девочек. Как сообщили в региональном минздраве, большая часть – 840 новорожденных – приходится на Омск и только 45 на районы области.

Среди районов по рождаемости лидируют Тарский (16 младенцев), Большереченский (9) и Исилькульский (8).

Отметим, что в предыдущем месяце медики насчитали 1351 новорожденного (689 мальчиков и 662 девочки). В ноябре 2024 года их также было больше – тогда родилось 1033 ребенка: 531 мальчик и 502 девочки.

1162
·Общество

В Омской области еще сильнее упала рождаемость

В этом ноябре родилось меньше детей, чем в октябре и ноябре 2024 года.

В ноябре в Омской области появилось на свет 885 детей: 446 мальчиков и 439 девочек. Как сообщили в региональном минздраве, большая часть – 840 новорожденных – приходится на Омск и только 45 на районы области.

Среди районов по рождаемости лидируют Тарский (16 младенцев), Большереченский (9) и Исилькульский (8).

Отметим, что в предыдущем месяце медики насчитали 1351 новорожденного (689 мальчиков и 662 девочки). В ноябре 2024 года их также было больше – тогда родилось 1033 ребенка: 531 мальчик и 502 девочки.

1162