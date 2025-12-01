Омск-Информ
·Отдых и туризм

Берег омского озера отдадут инвесторам для развития туризма

Что именно появится на территории около водоема, пока неизвестно.

Росреестр признал территорией для развития туристической деятельности озеро Большое, которое располагается в Усть-Заостровке под Омском. Под такую деятельность определили участок площадью 2,39 га около водоема.

Специалисты отмечают, что в окрестностях Усть-Заостровки располагаются природные достопримечательности, такие как дендропарк имени П. С. Комиссарова, страусиная ферма и экоферма. Усть-Заостровку основали в 1759 году, и она располагается в 35 км от центра Омска. Около села проходит федеральная автодорога А320 (Омск – Черлак – граница с Казахстаном).

Всего в Омской области 12 участков, к которым Росреестр планирует привлечь внимание инвесторов. Их общая площадь 109 га.

