Зачем покупать улучшенный бензин

Крупные сетевые омские автозаправки, как правило, предлагают своим клиентам два типа топлив – базовое и премиальное. Так, в сети АЗС «Топлайн» продаются как бензин и дизтопливо привычных марок – АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ, так и фирменные А-92 Reactive (R92), А-95 Reactive (R95). Стоит улучшенное горючее дороже стандартного, но взамен нам обещают повышенную мощность, экономичность и заботу о двигателе. За такое можно и доплатить, но насколько ожидания будут соответствовать реальности?
Варианты присадок
Как поясняют специалисты, оптимизации работы двигателя, продления срока службы топливной системы и снижения вредных выбросов действительно можно достичь за счет добавления в состав бензина специальных химических соединений – топливных присадок. По принципу действия присадки делятся:
- Моющие. Содержат поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые обволакивают частицы отложений, препятствуя их прилипанию к поверхностям и способствуя их удалению из топливной системы. Некоторые присадки также содержат растворители, которые помогают растворять смолистые отложения.
- Осушители. Обычно представляют собой спирты (например, изопропиловый спирт), которые смешиваются с водой и топливом, образуя однородную смесь, которая затем сгорает в двигателе без вреда для него.
- Октан- и цетан-корректоры. Содержат компоненты, которые изменяют скорость горения топлива, делая его более контролируемым и предотвращая детонацию или улучшая воспламеняемость.
- Смазывающие присадки. Создают защитную пленку на металлических поверхностях, снижая трение и износ.
- Депрессоры. Применяются для изменения свойств дизельного топлива. Изменяют структуру кристаллов парафина, предотвращая их рост и агломерацию при низких температурах.
К настоящему времени разработаны порядка двух десятков типов присадок, а вот число композиций с ними переваливает далеко за сотню. Наряду с маслами присадки являются сегодня едва ли не обязательной составляющей ассортимента любого автомагазина. Многие составы рекламируются как универсальные решения, способные предотвратить любые автомобильные «болячки», на деле же это не всегда так.
– Не стоит считать присадки волшебным средством, которое сделает старый автомобиль новым. Если двигатель уже в плохом состоянии, автохимия может ненадолго отсрочить капремонт, – рассказал автомеханик с 15-летним стажем.
Специалисты считают, что при выборе присадок нелишним будет изучить авторитетность марки. Если производитель известная фирма, то вряд ли она будет предлагать бесполезные средства.
Сила в технологиях
Улучшенное топливо – это высокотехнологичный продукт с доказанной эффективностью. У крупных производителей улучшающая присадка добавляется в строгом соответствии с дозировками, определенными ее разработчиком на основе многочисленных испытаний и тестов. За это отвечает современное автоматизированное оборудование.
В каждой крупной сети АЗС используется своя специально разработанная фирменная присадка. Уникальные отечественные разработки используются в изготовлении улучшенного топлива, которое продается в сети АЗС «Топлайн». Преимущества достигаются путем добавления в бензин и дизтопливо многофункционального катализатора CHIMTEK K100. Это совместная разработка ООО «ХимТэк» и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
Принцип действия CHIMTEK K100
Независимо от экологического класса стандартного автомобильного топлива, углеводороды под воздействием высоких температур начинают образовывать высокомолекулярные смолистые соединения. В результате происходит интенсивное нагарообразование на поверхности форсунки и впускного клапана. Это приводит к ухудшению качества распыла и увеличению размера топливных капель. В результате они не успевают полностью испариться в камере сгорания, и происходит их недожог.
Недогоревшие частицы топлива либо выносятся с отработанными газами в виде несгоревших микрокапель, либо образуют на поверхности камеры сгорания нагар. Это оказывает негативное влияние на мощностные характеристики двигателя и качество процесса сгорания топлива. В дальнейшем происходит увеличение расхода топлива, интенсивный рост нагара в камере сгорания, а также ухудшение качества отработанных газов. В свою очередь, это приводит к изменению заводских настроек и нарушает оптимальный рабочий процесс.
Негативные эффекты значительно снижаются при применении катализатора CHIMTEC K100, который равномерно распределяется и полностью растворяется в топливе. Активные частицы катализатора повышают качество и полноту сгорания топлива, а частицы комплекса ПАВ очищают отложения с поверхности поршней, форсунок и свечей зажигания двигателя.
Основными преимуществами катализатора CHIMTEC K100 являются:
- ярко выраженные результаты снижения расхода топлива;
- снижение выбросов СО-СН;
- очистка топливной аппаратуры двигателя;
- снижение удельного расхода топлива (среднеэксплуатационный);
- снижение механического трения в зоне цилиндров, благодаря высокоэффективному модификатору трения;
- увеличение полноты сгорания топлива;
- снижение содержания вредных веществ в продуктах сгорания;
- повышение мощности двигателя;
- удаление нагара с поверхности поршней, форсунок и свечей зажигания.
Доказанная польза
Улучшенные характеристики топлива линейки Reactive подтверждены испытаниями кафедры «Тепловые двигатели и автотракторное электрооборудование» Сибирского автомобильно-дорожного университета (СибАДИ). Опытным путем было установлено снижение часового расхода бензина R93 и R95 на 5,8 и 4,4 % соответственно по сравнению с базовыми АИ-92 и АИ-95. С результатами испытаний и сертификатами на топливо можно ознакомиться на официальном сайте сети АЗС «Топлайн».
Снижение расхода топлива отмечают и обычные автовладельцы.
– Стала лить брендированный R93 и заметила, что в городском цикле машина вместо 8,7 литра на 100 километров стала потреблять порядка 8,3 литра. Экономия порядка 5 %, для меня это десяток, а то и больше бесплатных поездок на дачу. Меня это очень устраивает, поэтому и дальше буду заправляться только на «Топлайне», – поделилась личным опытом владелица автомобиля Nissan Qashqai (2018 год выпуска, объем двигателя 1,2 л).
Еще один секрет экономии при использовании топлива линейки Reactive заключается в его очищающих характеристиках. Накопление отложений снижает эффективность работы двигателя, а цены же на замену или промывку форсунок в автосервисе сейчас не радуют. Премиальное же топливо мягко очищает систему питания от нагара и в дальнейшем поддерживает ее в надлежащем состоянии, повышая надежность и ресурс двигателя.
Резюме: Быть осознанным потребителем – значит понимать, за что именно вы платите. Разумный выбор – это не всегда самый дешевый вариант, а самый подходящий. Только такой подход сохранит ваши деньги и обеспечит вашему автомобилю долгую и здоровую жизнь. А еще следует помнить: заправляться надо на крупных автозаправочных станциях, которые способны гарантировать качество и правильное хранение топлива. Например, таких, как сеть АЗС «Топлайн».
