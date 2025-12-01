Омичи устроили жесткую ножевую разборку на кухне из-за детей

Конфликт в доме бывшей супруги закончился тяжелым ранением одного из участников.

В Омске 45-летний мужчина был госпитализирован с проникающей резаной раной грудной клетки. Травмы он получил в доме своей бывшей супруги на улице Свободной.

По данным полиции, оба мужчины, ранее состоявшие с женщиной в отношениях, пришли проведать своих несовершеннолетних детей. Между ними возник конфликт на почве ревности, который перерос в драку. В ходе столкновения 44-летний злоумышленник ударил противника кухонным ножом и скрылся. Женщина вызвала пострадавшему скорую помощь.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Амурском поселке. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Следователем отдела полиции № 9 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За совершенное преступление по закону грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Куйбышевский районный суд Омска применил в отношении фигуранта меру пресечения в виде запрета определенных действий.