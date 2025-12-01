В Омской области прервется телевещание

С 2 по 5 декабря плановые работы специалистов временно отключат телевидение в ряде районов Омской области.

В Омской области в ближайшие дни ожидаются кратковременные перебои в работе телевещания. Как сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть, временные отключения пройдут по следующему графику.

2 декабря с 11:00 до 17:00 отключения затронут Литковку. 3 декабря временно прекратится вещание в селе Сухом на мультиплексе РТРС-2 с 12:00 до 15:00, а в селе Васисс перебои продлятся с 11:00 до 17:00. В Большеречье плановые работы пройдут 4 и 5 декабря с 9:00 до 18:00, а 5 декабря с 11:00 до 14:00 временные отключения коснутся Калачинска на мультиплексе РТРС-1.

Кроме того, с 3 по 5 декабря перебои в телевизионном сигнале могут затронуть около 23 тысяч жителей региона. Конкретные населенные пункты при этом не уточняются. В эти дни специалисты будут проводить профилактические и плановые работы, требующие временного отключения передающего оборудования.