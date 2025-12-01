Омский школьник пошел с дедом на охоту и едва не остался без руки

Мальчик получил травму кисти, стреляя в зайцев.

Управление МВД России по Омской области

Школьник из Таврического района Омской области получил травму кисти на охоте с дедушкой, по факту инцидента проводится проверка, сообщили в полиции.

По данным регионального УМВД, вчера, 30 ноября, в центральную больницу Таврического района был госпитализирован 11-летний ребенок с повреждением руки. Мальчик получил травму во время охоты неподалеку от села Карповка.

Выяснилось, что его дедушка, имеющий разрешение на охоту и зарегистрированное ружье, решил взять внука на охоту на зайца. Мужчина доверил мальчику оружие, разрешив произвести несколько выстрелов. После первого удачного выстрела второй привел к осечке: в стволе гладкоствольного ружья разорвался патрон, в результате чего ребенок получил травму кисти.

Мальчику оказали медицинскую помощь, теперь он проходит лечение амбулаторно.

В отношении дедушки будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ за нарушение правил передачи оружия. Само ружье и боеприпасы изъяты. Полиция проводит дальнейшую проверку.