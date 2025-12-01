Омск-Информ
·Общество

В Омске сдали высотку почти на 200 квартир

Новостройка расположена в микрорайоне Амурском.

В микрорайоне Амурском на окраине Центрального округа Омска введен в эксплуатацию новый многоэтажный дом, сообщил мэр города Сергей Шелест. Новостройка расположена по адресу: 4-й Амурский проезд, 4.

Общая площадь здания составляет 12 523 кв. м. В одиннадцатиэтажной высотке, один из этажей которой является техническим, разместились пять подъездов и 194 квартиры. Среди них 124 однокомнатные, 47 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры.

Застройщиком объекта выступило ООО «Строительно-монтажное управление – 10 «Стройбетон «Северное».

