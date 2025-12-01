Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске появится «светящийся» магазин

Торговая точка площадью более 800 кв. м появится на улице Долгирева.

На улице Долгирева в Омске построят новый магазин. Департамент архитектуры города выдал соответствующее разрешение компании ООО «Перспектива», которая выступит застройщиком.

Планируется, что двухэтажное здание будет иметь площадь более 800 кв. метров. Внешние стены магазина будут выполнены из трехслойных навесных сэндвич-панелей с отделкой металлокассетами, а скатная кровля также будет собрана из трехслойных кровельных сэндвич-панелей. На фасаде здания установят контурную архитектурно-художественную подсветку.

