Драка у кафе: в Омской области парень избил взрослого мужчину

В Таврическом районе Омской области правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, в результате которого получил травмы 34-летний местный житель. Инцидент произошел около 04:30 часов утра у одного из кафе.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение с ушибами мягких тканей, рваной раной губы и подозрением на перелом челюсти. По предварительным данным, телесные повреждения мужчина получил в ходе ссоры с 19-летним жителем Омска. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.