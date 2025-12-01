«Омичка» отправилась в большое выездное турне

Омскую команду ждут встречи с «Уралочкой-НТМК», калининградским «Локомотивом» и минской «Минчанкой», каждая – с особой интригой.

ВК Омичка

Волейболистки «Омички» отправились на затяжную выездную серию, которая пройдет по маршруту Екатеринбург – Калининград – Минск. Первый матч команда проведет уже завтра против «Уралочки-НТМК», входящей в тройку лидеров Суперлиги. Игра начнется в 19:00 по омскому времени, трансляция – на телеканале «Волейбол».

6 декабря омички встретятся с действующим чемпионом страны – калининградским «Локомотивом». Для Натальи Кротковой эта игра имеет особую спортивную подоплеку: ранее она дважды становилась с клубом серебряным призером чемпионата России. Принципиальной встреча будет и для Амалии Горбатюк, выступающей за «Омичку» на правах аренды при действующем контракте с «Локомотивом». Начало матча – в 21:30 по омскому времени.

Завершится выезд 9 декабря матчем в Минске. «Омичка» сыграет с «Минчанкой», состав которой летом пополнили бывшие игроки омского клуба Яна Чередникова и Алла Алекумова. Игра начнется в 21:00.

Сейчас команда занимает десятое место в турнирной таблице Суперлиги. От зоны плей-офф омичек отделяет всего одна победа.