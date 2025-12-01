Хоценко поддержал сохранение жилищных субсидий для молодых семей в Омской области

В 2025 году ее участниками уже стали 63 семьи, большинству из которых удалось улучшить условия проживания.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области продолжат действовать жилищные субсидии для молодых семей – решение о сохранении меры поддержки принято по инициативе губернатора Виталия Хоценко. Программа позволяет компенсировать до 35 % стоимости квартиры или дома, включая возможность направить выплату на первоначальный взнос по ипотеке.

В этом году участниками программы стали 63 семьи. Большинство из них уже приобрели жилье в Омске и муниципальных районах. Из общего числа заявителей 52 семьи смогли воспользоваться субсидией и улучшили свои жилищные условия.

Дополнительная поддержка предусмотрена для семей, в которых во время участия в программе появился ребенок. Четыре семьи из Исилькульского, Седельниковского, Любинского и Знаменского районов получат дополнительную выплату – 5 % от средней расчетной стоимости жилья.

Программа будет сохранена и в следующем году. Уже 49 семей из муниципальных районов подали заявки на участие, что подтверждает высокий спрос и социальную значимость меры поддержки.

Для оформления документов и консультаций жители могут обращаться в органы местного самоуправления по месту регистрации. Условиями участия предусмотрено, что возраст супругов не должен превышать 35 лет, а сама семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Размер социальной выплаты составляет от 30 до 35 % средней стоимости жилья в зависимости от количества членов семьи.