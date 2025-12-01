Стало известно, сколько лет омичам придется «положить» за первый взнос по ипотеке

Взять жилплощадь в ипотеку может лишь каждая 6-я российская семья.

Аналитики «РИА Новости» опубликовали свежий рейтинг российских регионов по способности россиян накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Омская область заняла в этом списке 61-е место из 81.

Исследование рынка показало, что среднестатистический платеж по ипотеке за квартиру площадью 60 квадратных метров в России составляет около 90 тысяч рублей в месяц. Такая финансовая нагрузка доступна лишь каждой шестой российской семье.

Высокие цены на жилье усугубляют трудности приобретения недвижимости. Помимо повышенной кредитной ставки, основной преградой для большинства семей является необходимость накопить достаточный первоначальный взнос, что усложняет улучшение жилищных условий.

В среднем омичам нужно копить 4,12 года, чтобы внести первую плату за ипотеку.

На эти же цели жителям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов придется копить менее двух лет. В то же время жителям Чеченской Республики и Республики Дагестан понадобится около девяти лет для взноса.