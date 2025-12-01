В Омске продают «арабский» торговый комплекс

Помещения комплекса арендуют федеральные сети магазинов и банков.

В Омске продают торговый комплекс «Алладин», расположенный по адресу: пр. Мира, 100, в Советском округе. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

Выставленный на продажу торговый комплекс имеет площадь около 3 тыс. кв. м, из которых 2,5 тыс. кв. м доступно для сдачи в аренду. Трехэтажный объект, как заявляет продавец, вмещает более 30 магазинов, а также паркинг на 25 автомобилей.

В объявлении отметили, что «Алладин» обладает качественным дизайном интерьера и современными техническими системами. Вход обеспечивается через восемь отдельных входных групп.

Основная концепция торговой площадки ориентирована на размещение розничных сетей, производителей и дистрибьюторов, реализующих полный ассортимент товаров для взрослых и детей.

Сейчас помещения комплекса арендуют федеральные сети магазинов и банков. Продавец оценил бизнес в 160 млн рублей.