В декабре омичей ждет самая короткая рабочая неделя

Начинать праздновать Новый год можно уже в понедельник.

В конце декабря омичей ожидает чрезвычайно короткая рабочая неделя. Производственный календарь показывает, что трудовой режим в последнем месяце года будет весьма щадящим: граждане отработают всего два дня перед длительными новогодними праздниками.

Работать предстоит только 29 и 30 декабря, а уже с 31 декабря омичам предоставляется двенадцатидневный праздничный отдых, который продлится до 11 января включительно.

Так, в декабре рабочих дней будет 22, а выходных – девять.