В Омске на месте заброшенного стадиона планируют построить скейт-парк

Им сможет пользоваться 18 тыс. человек.

В Омске на территории бывшего стадиона «Текстильщик» в поселке Кордном скоро может появиться современный скейт-парк. Эту идею реализует инициативная группа под руководством депутата Юрия Козловского, которая запустила проект «Детский рай» и приняла участие в голосовании по инициативным бюджетным проектам.

– От каждого голоса зависит судьба благоустройства нашего с вами стадиона и места притяжения и детей, и подростков, и молодежи, и людей старшего поколения. Для каждого здесь найдется занятие для проведения досуга на свежем воздухе, – рассказал депутат.

Проект подразумевает строительство специального скейт-парка для молодежи, увлекающейся активными видами спорта вроде скейтбординга и велоспорта. Также авторы проекта отмечают, что рядом появятся дорожки и тротуары.

– Проект также предусматривает обустройство удобных и безопасных подходов к площадке – пешеходных дорожек и тротуаров, – сказано на странице проекта.

На сегодняшний день на бывшей территории стадиона уже функционируют игровые площадки, предназначенные для занятий баскетболом и волейболом, а также детская игровая зона. Инициатива направлена на продолжение преобразования пространства в полноценный досугово-развлекательный кластер для юных омичей.

В документации проекта сказано, что площадкой смогут пользоваться 18 тыс. омичей, в том числе 10 тыс. детей. Бюджет на создание нового скейт-парка – 14 млн рублей.