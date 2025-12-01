Омичам назвали главные причины ухудшения зрения

Опасность таится даже в небе.

Работа за компьютером в плохо освещенном помещении или чтение с экрана смартфона под ярким солнцем наносят серьезный вред глазам. Постоянное напряжение зрительного нерва из-за сильного контраста освещения оказывает разрушительное воздействие на зрение, предупредила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Ангелина Казанцева.

– При резком контрасте между экраном и окружающей средой зрачку приходится постоянно перенапрягаться, чтобы адаптироваться, что ведет к цифровому перенапряжению и ложной близорукости, – объяснила Казанцева в беседе с «Лентой.ру».

Специалист посоветовала пользоваться специальными компьютерными очками, защищающими от синего спектра света и электромагнитного излучения. Необходимо уделять внимание увлажнению глаз, так как кондиционеры, обогревательные приборы и редкое мигание способствуют высыханию слизистой оболочки, провоцируя синдром сухого глаза – раздражение, покраснение и дискомфорт.

Особенно опасным фактором для глаз является ультрафиолетовое излучение. Специалист подчеркнула, что лучи UVA свободно проникают сквозь облака и усиливаются, отражаясь от снега и воды, увеличивая риск развития катаракты и дегенерации макулы.

Лучшей защитой от негативного влияния ультрафиолета офтальмолог назвала высококачественные очки с фильтрами UV-излучения.