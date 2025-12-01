Зима в Омске начнется с тепла

Начало декабря не побалует омичей морозами.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 1 декабря, в Омске и регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, а столбик термометра поднимется выше 0 °C.

Днем температура воздуха установится в районе –1…+4 °C. Ожидаются небольшие осадки. Также синоптики предсказали гололедицу на дорогах в некоторых районах. Ветер западный, юго-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

В ночь на вторник, 2 декабря, температура воздуха установится в районе 0…–5 °C, при прояснении прогнозируют похолодание до –10 °C. Возможны небольшие осадки. Ветер изменит направление на западное, северо-западное и ослабнет до 6–11 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.