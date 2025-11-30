В омском театре снова затеяли ремонт за миллионы

На учреждении вновь реставрируют фасад.

omskinform

Омский «Пятый театр» в следующем году ждет очередной ремонт. На сайте госзакупок появились два лота общей стоимостью 13,5 млн рублей. Планируется отремонтировать фасад и обновить входную группу с заменой дверей. На все работы отведено 8 месяцев, с 1 марта до 1 октября.

По начальной стоимости в 3,4 млн рублей предполагается привести в порядок два крыльца. Подрядчику доверят это сделать с 1 марта до 31 октября. Победителя выберут 9 и 10 декабря.

Отметим, что в 2024 году на учреждении уже ремонтировали фасад и делали подсветку. Тогда на эти цели ушло 8,5 млн рублей.