Омский депутат объяснил массовый исход медиков в частные клиники

Олег Смолин убежден, что заключение договора о целевом обучении в ординатуре только усугубит дефицит кадров.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин высказал свою позицию о законе, предполагающем принудительную отработку в бюджетных учреждениях студентами-медиками. Суть его состоит в том, что бюджетники-медики обязаны будут заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.

По данным парламентария, сейчас в российских вузах на целевой основе обучаются порядка 70 % будущих врачей. Смолин считает, что новый закон стимулирует студентов учиться платно. Проблему это не решит: медики продолжат массово уходить в частные клиники.

– Очень вероятно, что студенты будут стремиться идти в ординатуру уже на внебюджетной основе. Что касается дефицита кадров, трудно себе представить, что эта мера решит проблему, – сказал Смолин. – Сегодня мы фактически поощряем развитие частной медицины. Поэтому врачи либо уходят в частную медицину, либо совмещают работу в государственном учреждении и работу в частном.

Депутат убежден, что без увеличения бюджетного финансирования в отношении медицины в целом и оплаты труда медицинских работников проблему не решить. Принятый закон может помочь только отчасти.