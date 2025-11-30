В Омске начали монтировать еще одну большую елку

Лесная гостья появится на площади перед цирком.

@GigaChat

Сегодня, 30 ноября, на площади перед Омским цирком приступили к монтажу большой елки. Рядом уже оборудовали световой фонтан и деревянные ларьки для торговли, уточняет телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Кроме того, предполагается выполнить две горки с изображением снегирей.

Вестницу Нового года установили в парке «Вокруг света», у «Континента», «Каскада», «Фестиваля», ТРЦ «Мега» и в других знаковых омских локациях. Главную елку установили в «Омской крепости».