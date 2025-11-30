В Омской области простились с участником чеченской войны, погибшим на СВО

Виталий Зуев занимался ремонтом танков и долгое время считался пропавшим без вести.

UniversusGPT Вчера, 29 ноября, в Омской области простились с жителем Москаленского района, 51-летним ефрейтором Виталием Зуевым. Он погиб на СВО 3 декабря прошлого года.

Уточняется, что боец родился 20 мая 1974 года в райцентре Москаленки. Окончил гимназию имени Горького. За время учебы за активное участие в жизни школы 2 раза был награжден путевками во всесоюзный лагерь «Артек».

С детства любил спорт, занимался футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом. В составе сборной команды Москаленского района стал чемпионом областных соревнований среди юных футболистов «Кожаный мяч». В Москаленском профессиональном училище получил специальность «машинист-тракторист».

Службу в армии Виталий проходил на Северном Кавказе в должности механика-водителя БТР. Принимал участие в миротворческой миссии во время грузинского конфликта. Принимал участие в 1-й и 2-й чеченских кампаниях в должности механика-водителя БТР.

После службы Виталий Юрьевич поступил в школу милиции, отучился и проработал в Москаленском РОВД. В зрелом возрасте окончил курсы сварщиков и начал работать сварщиком в «Мостовике», позже вахтовым методом.

Когда началась СВО, Виталий влился в ряды волонтеров группы «Надежный тыл», «Победим вместе» и активно начал варить печки-буржуйки для наших бойцов. Всего было сделано и отправлено 18 печей.

Виталий Зуев заключил контракт и попал в ремонтную роту. На танке выезжали собирать подбитую технику, перетаскивали и ремонтировали ее. В 2024 году Виталий со своими сослуживцами участвовал в штурме села Торского. 17 ноября он последний раз вышел на связь с родными. После очередного штурма на точку эвакуации не вышел. С 3 декабря прошлого года он считался без вести пропавшим.

Через полгода на фасаде Москаленской спортивной школы в его честь будет открыта мемориальная доска. Портрет Виталия Зуева займет достойное место на Аллее спортивной славы Москаленского района.