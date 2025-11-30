Ространснадзор отменил несправедливый штраф омичу

Степан Бекреев оказался владельцем легковушки с тем же самым номером, что и тягач.

omskinform.ru

Владелец легкового автомобиля Степан Бекреев удивился, увидев штраф. Ему выставили штраф 600 тыс. рублей. Правда, номер машины, который полностью совпал с цифрами на авто омича, принадлежал водителю тягача. И указанные правонарушения были сделаны на трассе Сургут – Салехард, где Степан Бекреев никогда не был.

В постановлении указано, что машина превысила габариты по высоте на 80 сантиметров.

– Изначально размер штрафа был 450 тыс. рублей. В дальнейшем он вырос до 600 тыс. рублей, – цитирует омского водителя телеграм-канал «Вести Омск».

Разбирательство заняло полгода, омичу пришлось нанимать юристов. Заявитель выиграл суд в Надыме, но Ространснадзор не торопился снять с него задолженность. Штраф долго значился в «Госуслугах». В итоге ведомство все же отменило штраф.

Вероятнее всего, дальнобойщик, ехавший на фуре, наклеил на нее фальшивые номера: это видно даже на снимке, прикрепленном к выписанному штрафу. Водителя так и не нашли.