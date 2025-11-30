В ДТП на омской трассе погиб пассажир иномарки

Двум пассажирам и водителям понадобилась медицинская помощь.

ГИБДД по Омской области Вчера в 11:40 часов стало известно об аварии со смертельным исходом в Азовском районе Омской области.

Предварительно сотрудники полиции установили, что 24-летний водитель «Хонды-Аккорд» на трассе Омск – Одесское – граница с Казахстаном выехал на встречку и столкнулся с «Хонда CR-V» под управлением 33-летнего мужчины.

Судя по снимкам с места аварии, удар пришелся в боковую часть «Хонды-Аккорд», съехавшей в кювет. У второй машины разбита вся передняя часть.

ГИБДД по Омской области

В результате 50-летний пассажир «Хонды-Аккорд» скончался в больнице. А пассажирам «Хонда CR-V», 55-летнему мужчине и 32-летней женщине, а также обеим водителям понадобилась помощь медиков. Проводится проверка.