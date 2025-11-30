Медобслуживание покинувших Омскую область от Фонда ОМС стремится к миллиарду

Эти суммы будут расти в течение трех лет.

Stable Diffusion На пленарном заседании Заксобрания в четверг, 27 ноября, депутаты обсудили бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Согласно докладу главы фонда Павла Найденко, заложены существенные суммы на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе ОМС за пределами Омской области.

По данным «СуперОмска», на 2026 год эта сумма составляет 926 млн рублей, на 2027 – 960 млн рублей, а на 2028 год – 1 млрд рублей. Никаких пояснений по этому поводу не приводится.