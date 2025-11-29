Омск-Информ
·Происшествия

На Левом берегу в Омске загорелся автобус

Инцидент произошел сегодня днем на улице Волгоградской.

Днем в субботу, 29 ноября, на улице Волгоградской в Кировском округе Омска загорелся пассажирский автобус, сообщили очевидцы инцидента.

На кадрах ролика, размещенного в телеграм-канале «Инцидент Омск», запечатлен припаркованный на обочине автобус, у которого горит передняя часть. По данным МЧС, в момент возгорания в салоне транспортного средства не было пассажиров. Прибывшие на вызов сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение за несколько минут. На полное тушение возгорания ушло еще полчаса.

Причины пожара сейчас выясняют эксперты.

