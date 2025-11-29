Министр заявил о небывалой урожайности зерна в Омской области

Таких высоких показателей не было свыше 100 лет.

Фото: Freepik

В Омской области отмечается самая высокая урожайность зерновых за более чем 100 лет, заявил в эфире ГТРК «Иртыш» министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Дрофа.

Чиновник отметил не только валовый объем зерновых – свыше 4 млн тонн, но и рекордные показатели урожайности в целом ряде районов. Столько зерна с гектара там не собирали никогда.

– Рекорд – 36,9 центнера с гектара – в Марьяновском районе. В истории этого района никогда такой урожайности не было, – отметил Дрофа. – Второй по урожайности Оконешниковский район, более 31 центнера. Омский район – 29 центнеров. В южном Нововаршавском районе, где степь, мало осадков, этот год был полностью благоприятным по всем направлениям.

Министр поблагодарил омских аграриев за труд, подчеркнув, что они добились отличных результатов в непростых погодных условиях – летом поля были залиты дождями, осенью рано выпал снег, из-за чего была потеряна часть урожая.